Oyunculuk kariyerini 42 yaşında sona erdirip, mavi-beyazlı kulüpte yoluna devam eden Brezilyalı çalıştırıcı için Torbalı'daki Lucien Arkas'a ait olan LA Mahzen Restoran'da tören yapıldı. Yönetimin organize ettiği törende voleybolcular, teknik ekip ve yönetim tam kadro yer aldı.

Usta oyuncunun Arkasspor'da görev yaptığı her bir sezondan derlenen görüntülerden oluşan barkovizyon gösterisi merakla izlendi. İzmir ekibinde 320 resmi maça çıkan Bravo, kendisi için hazırlanan klibi ailesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte heyecan içinde izleyerek duygusal anlar yaşadı. Milli Takım ve kulüp bazında dünya şampiyonluğu dahil kariyerinde toplam 23 kupa kaldıran Bravo, Arkasspor'da bir kupa bir de lig şampiyonluğu yaşadı.

DHA