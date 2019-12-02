Arkasspor - Ziraat Bankası maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 9'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-16 ve 25-19’luk skorlarla sona erdi.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)
ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Bravo (xxx), Efe (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)
ZİRAAT BANKASI: Poglajen (xx), Emin (xx), Silva (xxx), Halil İbrahim (xx), Koray (xx), Hierrezuelo (xx), Berkay (xx), Selim (x), Enis (x), Muhammed (x)
SETLER: 25-21, 25-16, 25-19
SÜRE: 82 dakika (28, 27, 27)