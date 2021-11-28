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Arkasspor - Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkasspor, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

28 Kasım 2021, Pazar 16:45 Son Güncelleme:
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Arkasspor - Spor Toto maç sonucu: 3-0

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-21 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Arkasspor 21 puana ulaşırken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Spor Toto 18 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEM: İlhami Şenyurt (xx), Recep Karakoç (xx)

ARKASSPOR: Mustafa (xxx), Ulaş (xxx), Hoag (xxx), McDonnell (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), Caner (xxx), Burak (xx), Mirza (xx)

SPOR TOTO: Shoji (xx), Burak (xx), Çağatay (xx), Buchegger (xx), Sharifi (xx), Matic (xx), Ramazan Serkan (xx), Muhammed (x), Kemal (x), Sercan Yüksel (x)

SETLER: 25-16, 25-21, 25-22

SÜRE: 82 dakika (24, 28, 30)

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