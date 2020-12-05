Arkasspor - Solhanspor maç sonucu: 3 - 1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 24-26, 25-16 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor 38 puana ulaşırken, Solhanspor 15 puanda kaldı.





SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

ARKASSPOR: Vinkelmüller, Efe, Mustafa Cengiz, Yiğit, Burak Güngör, Mustafa Koç, Bravo, Burak Çevik, Çağatay, Matic, Mirza

SOLHANSPOR: Koray, Orçun, Kuklinski, Hakan, Krauchuk, Massari, Burak, Yusuf, Muzaffer, Mert Nevzat

SETLER: 25-19, 24-26, 25-16, 26-24

SÜRE: 123 dakika (27, 32, 27, 37)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 24-26, 25-16 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor 38 puana ulaşırken, Solhanspor 15 puanda kaldı.