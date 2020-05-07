Arkasspor, Rafael Araujo ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un yeni sezon için Brezilyalı milli voleybolcu Rafael Araujo ile anlaştığı iddia edildi.

07 Mayıs 2020, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
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Arkasspor, Rafael Araujo ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un 29 yaşındaki pasör çaprazı ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü.

Son olarak Fransa'nın Rennes Volley 35 takımında görev alan 2.07 boyundaki Araujo, ülkesinde Cimed Florianopolis, Volei Taubate, Sesi Sao Paulo, Polonya'da MKS Bedzin, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Katar'da Al-Ahli Doha formalarını da terletti.

Arkasspor'da pasör çaprazı Adis Lagumdzija, yeni sezonda İtalya'ya gitmeyi hedeflediğini açıklamış, Adis'in Vero Volley Monza ile anlaştığı iddia edilmişti.

DHA

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