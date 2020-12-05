Arkasspor koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup sayıldı

Erkek voleybolunda bu sezon ülkemizi Fenerbahçe HDI Sigorta ile birlikte CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Arkasspor, takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle B Grubu'ndaki ilk 3 maçında hükmen mağlup sayıldı.

CEV'den (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yapılan açıklamada Arkasspor takımının yerel sağlık yetkilileri tarafından dayatılan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldığı belirtildi. Voleybol Efeler Ligi'ndeki maçları ertelenmeyen kulüpte kaç koronavirüs vakasının olduğu henüz açıklanmadı.

İzmir ekibi, 8-10 Aralık tarihleri arasında Fransa'da oynanması gereken Tours VB, Sir Sicoma Monini Perugia ve Cucine Lube Civitanova müsabakalarını sahaya çıkmadan 3-0'lık skolarla kaybetmiş oldu. Grupta oynanacak rövanş mücadeleleri 9-11 Şubat tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşecek. Büyük avantaj kaybeden Arkasspor, sıfır puanla başlayacağı ikinci maçlarda zoru başarmaya çalışacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon format koronavirüs pandemisi nedeniyle değişmiş, iç saha-deplasman maçları yerine tek şehirde grup formatı oluşturulmuştu.

DHA