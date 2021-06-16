Fenerbahçe ile yollarını ayıran 28 yaşındaki smaçör Hoag, yeni sezon için babasının çalıştırdığı İzmir ekibiyle el sıkıştı. Kanada Milli Takımı'nda birlikte görev alan baba-oğul, artık Arkasspor'un başarısı için de ter dökecek.

Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak'la sözleşme imzalayan lacivert-beyazlılar, Galatasaray 'dan smaçör Batuhan Avcı, İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin ve orta oyuncu Bertuğ Öndeş, Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensipte anlaşmıştı. Arkasspor'da Yiğit, Mustafa Koç, Burak Güngör, Çağatay ve Blankenau takımdan ayrılmıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)