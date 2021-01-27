Arkasspor - Halkbank maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor, 13'üncü hafta erteleme maçında konuk ettiği ilk 4 hedefindeki Halkbank'a 3-1 mağlup olarak yara aldı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 21-25, 25-20 ve 23-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor 50 puanda kalırken, Halkbank 49 puana ulaştı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Pınar Elma (xx)

ARKASSPOR: Matic (x), Blankenau (x), Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Efe (xxx), Yiğit (xx), Bravo (xx), Burak Çevik (x), Winkelmuller (x), Mustafa Cengiz (x), Çağatay (x), Mirza (xx)

HALKBANK: Oğuzhan (xxx), Aslan (xxx), Berger (xxx), Samet (xxx), Hernandez (xx), Efe (xxx), Caner (xxx), Ediz Kaan (xx), Volkan (xx), Walsh (x)

SETLER: 23-25, 21-25, 25-20, 23-25

SÜRE: 117 dakika (30, 26, 25, 36)