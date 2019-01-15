Arkasspor gruptan çıkma şansını büyük ölçüde kaybetti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Arkasspor 3'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya'dan Sir Colussi Sicoma Perugia'ya 3-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını büyük ölçüde kaybetti. Avrupa kupalarında 100'üncü maçına çıkan İzmir ekibi, grupta 3'üncü mağlubiyetini alarak sıfır puanla son sırada kalırken, 3'te 3 yapan İtalya temsilcisi 9 puanla liderlik koltuğunu korudu.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini İtalya ekibi rahat bir oyunla 25-10 kazanarak 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde Arkasspor üst üste yaptığı hatalar nedeniyle seti 25-19 kaybederek 2-0 geriye düştü. Arkasspor geriden geldiği üçüncü sette Robert Taht'ın son bölümdeki muhteşem oyunuyla seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 2-1'e getirdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü setin sonunda az hata yapan Perugia seti 25-23, maçı ise 3-1 kazandı.