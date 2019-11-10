Arkasspor - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Galatasaray HDI Sigorta’ya tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 15-25, 22-25, 25-18 ve 9-15’lik skorlarla sona erdi.
AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Galatasaray HDI Sigorta’ya tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 15-25, 22-25, 25-18 ve 9-15’lik skorlarla sona erdi.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Blankenau (xx), Bravo (xx), Burak Çevik (x), Mirza (x), Muhammet (x)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Berkel (xxx), Selçuk (xxx), Burutay (xxx), Doğukan(xxx), Venno (xxxx), Yasin (xxx), Burak (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Muzaffer (xx), Antonov (xx), Vahit Emre (xx)
SETLER: 25-21, 15-25, 22-25, 25-18, 9-15
SÜRE: 137 dakika (31, 25, 34, 28, 19)