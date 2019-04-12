Arkasspor finale yakın

Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 25-18, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Arkasspor, final kapısını araladı.

12 Nisan 2019, Cuma 12:23
- A +
Arkasspor finale yakın

Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 25-18, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Arkasspor, final kapısını araladı. 

Rakibiyle pazartesi günü evinde karşılaşacak İzmir ekibi sahadan bir kez daha galibiyetle ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Mavi-beyazlılarda 23 sayı kaydeden Adis Lagumdzija, galibiyette başrol oynadı. Rövanş maçını Galatasaray'ın kazanması durumunda üçüncü ve finalisti belirleyecek son randevu 18 Nisan'da yine İzmir'de oynanacak. Yarı final eşleşmesinin diğer mücadelesinde Fenerbahçe evinde Halkbank'ı 3-0 yenerek avantaj yakaladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.