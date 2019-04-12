Arkasspor finale yakın

Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 25-18, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Arkasspor, final kapısını araladı.

Rakibiyle pazartesi günü evinde karşılaşacak İzmir ekibi sahadan bir kez daha galibiyetle ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Mavi-beyazlılarda 23 sayı kaydeden Adis Lagumdzija, galibiyette başrol oynadı. Rövanş maçını Galatasaray'ın kazanması durumunda üçüncü ve finalisti belirleyecek son randevu 18 Nisan'da yine İzmir'de oynanacak. Yarı final eşleşmesinin diğer mücadelesinde Fenerbahçe evinde Halkbank'ı 3-0 yenerek avantaj yakaladı.