Arkasspor, erteleme maçında Arhavi Voleybol'a konuk olacak

Lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilerek 5'te 5 yapma fırsatını kaçıran Arkasspor son sıradaki Arhavi Voleybol'a konuk olacak.

13 Ekim 2020, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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Arkasspor, erteleme maçında Arhavi Voleybol'a konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilerek 5'te 5 yapma fırsatını kaçıran Arkasspor yarın son sıradaki Arhavi Voleybol'a konuk olacak. Artvin Arhavi Voleybol Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta erteleme maçı saat 13.00'te başlayacak.

Hafta içi mesaisini kayıp yaşamadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Tüm maçlar bizim için çok önemli ve her maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Arhavi Voleybol karşısına da galibiyet için çıkacağız" dedi.  

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