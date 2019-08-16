Arkasspor eksik başlayacak

Mavi-beyazlılarda Kanada Milli Takımı'ndaki görevine dönen Antrenör Glenn Hoag ve Kanadalı yeni transfer Jay Blankenau'nun yanı sıra A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Adis, Yiğit, Çağatay ve yeni transfer Burak Güngör, ilk etap çalışmalarında yer almayacak. İzmir ekibi eksik kadrosunu altyapıdan gençleriyle takviye edecek.

Geçen sezon Halkbank'la oynanan final serisinde dizinden sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı olan Mert Matic de bireysel antrenman yapacak. Son iki sezonda şampiyonluğu kaçırdığı 27 Ekim'de başlayacak Efeler Ligi'ne yine iddialı girmeye hazırlanan Arkasspor, Avrupa'da ülkemizi temsil edeceği CEV Kupası'nda ise son 32 turunda Romanya ekibi Dinamo Bükreş'le kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz ilk maçını 10-12 Aralık'ta deplasmanda rövanş mücadelesini ise 17-19 Aralık'ta evinde oynayacak.

DHA