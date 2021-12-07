Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Rodin Sergej (Litvanya), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. İzmir’de yendikleri rakiplerini Ankara'da da mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ankara'da skor fark etmeksizin galibiyetimiz halinde tur atlayan taraf biz olacağız. İlk maçta elde ettiğimiz avantajı iyi kullanarak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Arkasspor turu geçmesi durumunda Mladost Zagreb (Hırvatistan) - Vero Volley Monza (İtalya) eşleşmesinin galibiyle 8'li finaller turunda karşılaşacak. İlk maçı Monza deplasmanda 3-1 kazandı.

DHA