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Arkasspor, CEV Kupası'nda tur arıyor

CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında evinde Spor Toto'yu 3-2 mağlup eden Arkasspor, yarın deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

07 Aralık 2021, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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Arkasspor, CEV Kupası'nda tur arıyor

Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Rodin Sergej (Litvanya), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. İzmir’de yendikleri rakiplerini Ankara'da da mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ankara'da skor fark etmeksizin galibiyetimiz halinde tur atlayan taraf biz olacağız. İlk maçta elde ettiğimiz avantajı iyi kullanarak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Arkasspor turu geçmesi durumunda Mladost Zagreb (Hırvatistan) - Vero Volley Monza (İtalya) eşleşmesinin galibiyle 8'li finaller turunda karşılaşacak. İlk maçı Monza deplasmanda 3-1 kazandı.

DHA

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