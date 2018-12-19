Rus rakibine 25-23, 25-20 ve 25-15'lik skorlarla boyun eğen İzmir ekibi oynadığı 2 maçı da set alamadan kaybederek gruptan çıkma adına umut vermedi. Mavi-beyazlılar, 15 Ocak Salı günü evinde İtalya temsilcisi Sir Colussi Sicoma Perugia ile karşı karşıya gelecek.

İlginç bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, "Dinamo güçlü bir takım, çok iyi oyunculara sahip. Biz çok genç ve deneyimsiz bir ekip olduğumuz için bazı problemlerimiz var. Ancak her maçta kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Üçüncü sette, fiziksel nedenlerden dolayı o kadar iyi oynamadık ve bunun üzerinde çalışmalıyız. Servis karşılamamızı iyileştirmeliyiz, çünkü bu konuda birçok hata yaptık" diye konuştu.

DHA