AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda aldığı 3-0'lık İnegöl Belediyespor galibiyetinin ardından evinde Ziraat Bankası'nı set vermeden yenerek 2'de 2 yapan Arkasspor, 8-19 Aralık tarihleri arasında ligde ve Avrupa'da 4 zorlu karşılaşma oynayacak. İlk olarak ligde 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Halbank'la rakip olacak İzmir temsilcisi, 11 Aralık Çarşamba günü CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Romanya'da Dinamo Bükreş'le kozlarını paylaşacak.

Mavi-beyazlılar, daha sonra 15 Aralık Pazar günü Efeler Ligi'nde ilk yarının son maçında evinde Başkent temsilcisi Spor Toto ile kozlarını paylaşacak. Arkasspor, zorlu serinin son ayağında 19 Aralık Perşembe günü Avrupa arenasında seyircisi önünde Dinamo Bükreş'le rövanş mücadelesine çıkacak. Arkasspor, hem ligde hem de CEV Kupası'nda alacağı sonuçlarla İzmirli voleybolseverlerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

DHA