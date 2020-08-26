Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nı Arkasspor kazandı.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’ndeki organizasyonun üçüncü ve son gününde TFL Altekma’yı 25-18, 25-22 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup eden Arkasspor, namağlup tamamladığı turnuvada ilk sırada yer aldı.

Bu müsabakadan önceki karşılaşamda İnegöl Belediyespor’u 3-1 yenen Afyon Belediye Yüntaş da organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

Arkasspor'a şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.