AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezona evinde Tokat Belediye Plevnespor galibiyetiyle başlayan Arkasspor, çarşamba günü Sorgun Belediyespor'u da deplasmanda yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Sorgun'u yenerek hem üst üste ikinci galibiyetlerini almak hem de sezonun ilk deplasmanından mutlu dönmek istediklerini söyledi.

Özden, "Ligin yeni ekibi önünde salondan galibiyetle ayrılmak istiyoruz ve ekibimiz bunu başaracak güce sahip. Üst üste zorlu maçlar oynayacağız ama hazırlıklarımızı bu yönde yaptık" diye konuştu.