Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li final turu rövanş maçında yarın Almanya temsilcisi United Volleys’i konuk edecek. Rakibiyle Almanya’da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Arkas Spor, bu skorun avantajıyla yarın rakibiyle İzmir’de karşılaşacak.

Arkas Spor-United Volleys maçı Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak. Müsabakada hakemler Makedonya’dan Vlatko Ristovski ile İngiltere’den Dominik Biegajlo görev yapacak. Bu turu geçecek ekip çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rakibiyle yarın Romanya’da karşılaşacak Türk temsilcisi ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 107. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önce 106 müsabakada 56 galibiyet ve 50 yenilgi yaşadı.

İZMİR (AA)