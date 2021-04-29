Arkas Spor’da smaçör Burak Baturalp Güngör ile yollar ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta altyapısından yetişen smaçör Yiğit Gülmezoğlu ve orta oyuncu Mustafa Koç'la yollarını ayıran İzmir ekibinde şimdi de smaçör Burak Baturalp Güngör yuvadan uçtu. Arkas Spor'da iki sezon görev alan Burak Güngör, yeni sezon öncesi Spor Toto ile anlaşma sağladığını duyurdu.

27 yaşındaki voleybolcu, "Son iki senedir geçirdiğimiz bu uzun ve güzel sezonların sonrasında Arkas Spor'a teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Gönül isterdi ki sakatlıksız, pandemisiz daha güzel şeyler yapalım. Bütün oyuncu, teknik ekip ve yönetime en içten sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sonraki sezon için başarılar diliyorum. Önümüzdeki sene Spor Toto'da görüşmek üzere" mesajı yayınladı. (DHA)