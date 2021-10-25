Arkas Spor, zirvedeki yerini kaptırmadı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün derbi mücadelesinde Altekma'yı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, ilk 4 maçını kazanarak zirvedeki yerini kaptırmadı. İzmir temsilcisi bu periyotta rakiplerine tek set bile vermedi. Sezona Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında 3-0'lık galibiyetle başlayan mavi-beyazlılar, daha sonra Tokat Belediye Plevne, Bingöl Solhanspor ve son olarak Altekma'yı aynı skorlarla dize getirdi.

İlk 4 haftada liderlik koltuğunu bırakmayan Arkas Spor, kendisi gibi 4'te 4 yapan takipçileri Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank'ı set averajıyla geride bıraktı. Ligde rakiplerine set vermeyen tek takım konumundaki İzmir ekibi perşembe günü Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduktan sonra 1 Kasım'da Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak. Mavi-beyazlı takımda libero Caner Dengin ve smaçör Efe Mandıracı en iyi oyuncu listesinde zirvede yer alıyor. (DHA)