Arkas Spor yıldızlarda Türkiye Şampiyonu

Grup aşamasında 3'te 3 yaptıktan sonra çeyrek finalde Galatasaray 'ı 3-0, yarı finalde Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek finale yükselen mavi-beyazlılar, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da 3-1 mağlup ederek nağmağlup şampiyon oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Yıldız Erkekler Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan Arkas Spor takımına madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi. Arkas Spor’un genç erkek takımı 26-31 Mayıs tarihlerinde Malatya’da, küçük erkek takımı 18-25 Mayıs’ta Mersin’de, midi erkek ve küçük kız takımları ise 9-16 Haziran tarihlerinde Mersin’de yeni bir şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

İZMİR, (DHA)