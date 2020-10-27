Arkas Spor, üst üste 5. galibiyet peşinde

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son çıktıkları 4 maçta Arhavi Voleybol, Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto maçlarını galip tamamladıklarını belirtti.

Ligdeki yükselişlerini İnegöl Belediyespor karşısında da sürdürmek istediklerini bildiren Özden, "Zirve yarışı her geçen hafta daha da artıyor ve her maçın büyük önemi var. İnegöl Belediye deplasmanında da kazanıp üst üste 5. galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediyespor-Arkas Spor maçı İnegöl Spor Salonu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak.

AA