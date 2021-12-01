Arkas Spor-Spor Toto maç sonucu: 3-2

CEV Kupası 16’lı finaller turu ilk maçında Arkas Spor, evinde Spor Toto’yu 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-22, 21-25, 17-25 ve 15-7’lik skorlarla sona erdi. Rövanş maçı 8 Aralık Çarşamba günü Ankara’da oynanacak.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Gernot Schirmbacher (Avusturya) (xx), Darko Savic (Sırbistan) (xx)
ARKAS SPOR: Mustafa (xxx), Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Mc Donnell (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), Caner (xxx), Mirza (xx), Enis Ali (xx), Burak (xx), Batuhan (xx), Halit (xx), Bertuğ (xx)
SPOR TOTO: Buchegger (xxxx), Oğuzhan (xx), Matic (xx), Shoji (xx), Sharifi (xxx), Sercan Yüksel (xx), Muhammed (xx), Ramazan Serkan (xx), Burak (xx), Doğan (x), Çağatay (x), Ali Deniz (x)
SETLER: 25-21, 25-22, 21-25, 17-25, 15-7
SÜRE: 126 dakika (29, 30, 28, 23, 16)