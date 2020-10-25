Arkas Spor-Spor Toto maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto’yu 3-1 mağlup etti.

25 Ekim 2020, Pazar 20:23 Son Güncelleme:
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Arkas Spor-Spor Toto maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 11’inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde ligin iddialı ekiplerinden Spor Toto’yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 22-25, 25-22 ve 26-24’lük skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla Arkasspor üst üste 4’üncü galibiyetini elde ederken, Spor Toto art arda 3’üncü yenilgisini aldı.Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz)

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace de Souza, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Leonardo, Oğulcan Yatgın, Dautefendic)

Setler: 25-22, 22-25, 25-22, 26-24

Süre: 121 dakika (28, 30, 30, 33)

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