Arkas Spor-Spor Toto maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 11’inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde ligin iddialı ekiplerinden Spor Toto’yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 22-25, 25-22 ve 26-24’lük skorlarla sona erdi.
Bu sonuçla Arkasspor üst üste 4’üncü galibiyetini elde ederken, Spor Toto art arda 3’üncü yenilgisini aldı.Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz)
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace de Souza, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Leonardo, Oğulcan Yatgın, Dautefendic)
Setler: 25-22, 22-25, 25-22, 26-24
Süre: 121 dakika (28, 30, 30, 33)