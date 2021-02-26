Arkas Spor, sezonu Haliliye Belediyespor maçıyla tamamlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor ile Haliliye Belediyespor yarın İzmir’de karşılaşacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off maçları öncesi iyi oyunlarını Altekma ve Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle süslediklerini belirtti.

Normal sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini belirten Özden, "Bizim olduğu kadar düşme hattının içindeki rakibimiz Haliliye Belediyespor için de oldukça zor bir mücadele olacak. Sahaya galibiyet ve hedefimize ulaşmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 4 takımın şampiyonluk için play-off oynayacağı ligde maç fazlasıyla 4. durumda bulunan Arkas Spor, ligi ilk 4’te bitirebilmesi için yarınki maçı kazanıp, rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

Arkas Spor ile Haliliye Belediyespor arasında yarın saat 16.30’da başlayacak mücadele Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak. (AA)