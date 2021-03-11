Ligde dün oynanan erteleme maçında Ziraat Bankası’na 3-1 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta’yı set averajıyla geride bırakan Arkas Spor, normal sezonu 3. tamamladı. Arkas Spor, şampiyonun belli olacağı play-off’ta ilk turda ligi 2. sırada bitirecek ekiple karşılaşacak.

Normal sezonda iki erteleme maçının kaldığı ligde 2 maçı eksik Fenerbahçe HDI Sigorta ve 1 müsabakası kalan Ziraat Bankkart’ın maçlarını tamamlamasıyla Arkas Spor’un rakibi olacak.

Ligde normal sezon müsabakaları 13 Mart Cumartesi günkü Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta ile 16 Mart Salı günkü Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Bu maçların ardından ligin ilk 2 sırası ile Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Haliliye Belediyespor’dan sonra lige veda edecek 4. takım belirlenecek.

Ligden düşecek son ekip Afyon Belediye Yüntaş veya Bursa Büyükşehir Belediyespor olacak. (AA)