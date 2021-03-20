Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Arkas Spor, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 24-26, 21-25, 27-25, 25-21 ve 19-17'lik skorlarla sona erdi. Arkas Spor, kupada Halkbank-Tokat Belediye Plevne maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
SALON: TVF Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)
ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Winkelmuller (xxx), Efe (xxx), Matic (xx), Bravo (xxx), Mirza (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Çağatay (xx)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre (xx), Murat (xx), Berezhko (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Torres (xxx), Melih (xx), Onurcan (xx), Burutay (xx)
SETLER: 24-26, 21-25, 27-25, 25-21, 19-17
SÜRE: 135 dakika (29, 28, 30, 26, 22)