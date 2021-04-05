AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi Play-Off 1-4 serisi 2'nci maçında Arkas Spor, yarın İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçen Arkas Spor, Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmadan da galip ayrıldığı takdirde adını finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde ise seri İstanbul'daki son maça taşınacak.

Ligde Arkas Spor, normal sezonu rakibinin gerisinde 3'üncü sırada tamamlamıştı. Serinin ilk maçından galibiyetle ayrılıp avantajı ele geçirdiklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Fenerbahçe'yi mağlup ederek finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Özden, "Adımızı finale yazdırabilmek için sadece bir galibiyete ihtiyacımız var. İlk maçtaki üstün performansımızı tekrarlayarak üst üste 4'üncü kez Efeler Ligi'nde final heyecanı yaşamak istiyoruz" dedi.