AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un son 3 sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyen pasör Ulaş Kıyak'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deneyimli voleybolcunun İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Ulaş, Marmara Koleji, Galatasaray, İsviçre ekibi Chenois Cenevre, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart kulüplerinde de oynadı.

Kariyerinde 3 kez Efeler Ligi, 2 kez Kupa Voley, 3 kez de Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan 39 yaşındaki pasör, 2018 Challenge Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. 1.87 boyundaki Ulaş, 160 kez A Milli Takım formasını giydi.

DHA