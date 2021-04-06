Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 0-3
Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında İzmir temsilcisi Arkas Spor’a konuk oldu. İstanbul’da oynanan maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe rakibini İzmir’de 3-0 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi. Serinin üçüncü ve son maçı 9 Nisan Cuma akşamı İstanbul’da oynanacak.
İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin setleri 15-25, 20-25, 15-25 tamamlandı.
İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili olan Fenerbahçe HDI Sigorta, teknik molasına 8-12 önde girdiği seti 15-25 kazandı. İkinci sete 6-0’lık seriyle başlayan Erkan Toğan’ın öğrencileri, teknik molaya 5-12 önde gitti. Etkili servisleriyle üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertli ekip seti 20-25 aldı. Üçüncü sette teknik molaya 8-12 önde giren Sarı Lacivertliler üstün oyunuyla rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve seti 15-25 kazanarak, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.