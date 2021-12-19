Arkas Spor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yarının son haftasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği AllPower Akü Cizre Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 25-19 sonuçlandı. Bu skorla Arkas, sezonun ilk devresini 13 maçta 8 galibiyetle tamamladı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xxx), Eyüpcan Kayışoğlu (xxx)

ARKAS SPOR: Ulaş (xxx), Nicholas Hoag (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), McDonnell (xxx), Caner (xxx), Burak (xx), Batuhan (xx), Enis Ali (xx), Bertuğ (xx)

ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR: Ivanov (xx), Emin Gök (xx), Seganov (xx), Uriarte (xx), Özkan (x), Serhat (x), Can (xx), Umut (x), Andaç Kapan (x)

SETLER: 27-25, 25-19, 25-19

SÜRE: 80 Dakika (32', 25', 23')