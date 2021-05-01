Arkas Spor, Caner Dengin ile prensipte anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, geçen sezon İnegöl Belediyespor'da forma giyen libero Caner Dengin ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'da profesyonel olan 33 yaşındaki voleybolcu Şahinbey Bld, Halkbank, Fenerbahçe kulüplerinde de oynadı.

Caner, kariyerinde ligde 3, Şampiyonlar Kupası'nda 2, Kupa Voley'de ise 1 kez şampiyonluk yaşadı. Arkas Spor'da yıllardır forma giyip geçen sezon libero pozisyonunda oynayan takımın emektar ismi 42 yaşındaki Brezilyalı Bravo'nun antrenör olarak kulüpte görevine devam etmesi bekleniyor. (DHA)