Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta erteleme maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
SALON: Atatürk Spor Kompleksi
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic,Winkelmuller, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, İlker Esin, Efe Mandıracı, MirzaLagumdzija, Çağatay Durmaz, Mustafa Cengiz)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, FatihCihan, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammet Kaya, AnılTokat, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-9
SÜRE: 82 dakika (29, 30, 23)