Arkas Spor-Bingöl Solhanspor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 16'ncı hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-21, 22-25, 25-14 ve 25-19 sonuçlandı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

ARKAS SPOR: Hoag, Bertuğ Öndeş, Candido, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz, Enes Ali Ay, Halit Kurtuluş)

BİNGÖL SOLHANSPOR: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alper Omurca, Uğur Kılınç (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Onur Çukur)

SETLER: 25-21, 22-25, 25-14, 25-19

SÜRE: 101 dakika (26, 29, 23, 23)