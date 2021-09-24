Arkas Spor-Altekma maç sonucu: 3-0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-16, 25-19 ve 25-18'lik skorlarla sonuçlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ardından Altekma'yı da set vermeden yenen Arkas Spor, yarın 3'üncü ve son maçında saat 16.30'da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Altekma ise aynı salonda 14.30'da Bursa ekibiyle rakip olacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu (xx), Gani Aslan (xx)

ARKASSPOR: Ulaş (xxx), Batuhan (xxx), Hoag (xxx), Bertuğ (xxx), Candido (xxx), Mustafa (xxx), Burak (xxx), Enis (xx), Gökçen (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Emre (xx), Weber (xx), Cafer (xx), Furkan (xx), Mehmet (xx), Hüseyin (x), Enes (x), Altay (x), Khani (x), Halil (x)

SETLER: 25-16, 25-19, 25-18

SÜRE: 67 dakika (20, 24, 23)

DHA