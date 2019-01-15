Arkas, Avrupa’da 100. maçına çıkıyor

Türk voleybolunda Avrupa’da elde ettiği başarılarla dikkati çeken Arkas, Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda bugün İtalya’dan Sir Colussi Sicoma’yı konuk edeceği müsabakayla Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

Bu sezon üst üste 14. kez Avrupa’da mücadele eden Arkas Spor, 2009’da Erkekler Avrupa Challenge Kupası’nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi oldu.

Arkas, Şampiyonlar Ligi’nde de 2012’de dörtlü finale çıkarak, yine bunu başaran ilk erkek Türk takımı olma unvanını kazanmıştı. İzmir ekibi, Avrupa’da şimdiye kadar çıktığı 99 maçta 53 galibiyet ve 46 yenilgi aldı.