Arka Sokaklar hayali gerçek oldu

Düzce’de doğuştan fiziksel engelli olan 8. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Uzun, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay’a ulaşarak Kanal D ekranlarının en uzun soluklu ve sevilen dizisi olan Arka Sokaklar oyuncularını görmek istediğini söyledi.

YAPIMCILARLA İRTİBATA GEÇTİ

Bunun üzerine yapımcılarla irtibata geçen Nursel Ay, Mehmet Ali Uzun’un hayalini gerçekleştirmek için özel bir araçla engelli genci İstanbul’da Arka Sokaklar dizisinin setine götürdü.

Mehmet Ali Uzun, dizinin başrolünde oynayan birçok ünlü sanatçıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Mehmet Ali Uzun dizinin oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)