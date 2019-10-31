Arka Gdynia - Galatasaray Doğa Sigorta maç sonucu: 78-83

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, D Grubu'ndaki 5. hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Arka Gdynia’yı 83-78 yendi.

Gdynia’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 27-16, devreyi ise 41-28 önde kapattı. İkinci yarıya kötü başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. çeyrekte 59-52 geriye düşse de son çeyrekte etkili bir oyun sergiledi ve mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta, 5. haftada 4. galibiyetine ulaştı.

Galatasaray'da Zach Auguste 16 sayıyla takımın en skoreri olurken Tai Webster 14, Greg Whittington 13 sayıyla maçı tamamladı.

Arka Gdynia'da Josh Bostic 33 sayıyla yıldızlaşırken Leyton Hammonds da 12 sayı üretti.



