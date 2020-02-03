Arjininin Cinselliğe Etkisi Var Mı? Arjinin Kullanımı Nasıl Olmalı?

Sığır eti, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri gibi besin kaynakları ihtiva ettiğini söylemek mümkün. Güvenli testlerden geçerek laboratuvarda üretilen arjinin, vücudun ihtiyaç duyduğu temel amino asit sağlayan proteinlerin doğal yollardan elde edilmesinin yanı sıra ek olarak değerlendirilmektedir.

Arjinin Cinselliğe Etkisi Var Mı?

Vücut için fonksiyonel açıdan arjinin pek çok önemli fayda sağlamaktadır. Her ne kadar doğal yöntemlerden vücudun ihtiva edeceği şekilde aminoasit sağlayan protein katkısı olmasa dahi, bu olanağı dışarıdan vücudun ihtiyacını karşılamak için desteklemektedir. Vücudun birçok fonksiyonel yapısı için önemli bir kaynak olarak öne çıkan arjinin, aynı zamanda cinselliğe önemli bir etki sağlıyor.

- İktidarsızlık sorunu yaşayan erkekler için bu problemin ortadan kalkmasına destek vermektedir,

- Erektil fonksiyonel bozukluğu gidermede yardımcı olur,

- Erkekte kısırlık sorununu düzeltmeye olanak tanır,

Düzenli olarak dengeli biçimde alındığında, belli bir süre içerisinde cinsel açıdan meydana gelen tüm bu problemlerden kurtulmak mümkün.

Arjinin Kullanımı Nasıl Olmalı?

Supplement piyasasında yer alan arjinin tek başına satılan bir ürün şeklinde öne çıkmaz. Daha çok pre-workout ürünler içerisinde yer alır ve ülkemizde de bu şekilde kullanılır. Ürün saf halde bulunmadığından dolayı elde edilmiş olan supplementlerin formülasyonuna bağlı olarak değerlendirilir. Genelde tek başına elde edildiğinde ve kullanıldığında ise cinsel ilişki öncesi 3-6 gram dozlarda tüketilmesi yeterli gelecektir.

Aynı zamanda supplementler ile beraber kullanıldığı zaman ise içeriğine uygun şekilde formülasyonuna göre değerlendirilmelidir. Yaklaşık olarak yarım saat kadar önceden tüketilmesi yeterlidir. Kısa süre içerisinde vücuda etki eden arjinin, erektil olma özelliği sağlar ve aynı zamanda cinsel birlikteliğin daha uzun süre yaşanmasına fırsat verir.

Arjinin Amino Asidinin Diğer Farklı Faydaları Nelerdir?

Cinsel sorunları giderme noktasında önemli bir temel taşı olan arjinin, aynı zamanda meydana gelen pek çok hastalık ve sorun karşısında önemli faydalar sağlamaktadır.

- İltihapları geçirici bir etki sağlar.

- Kalp krizi riskini minimum seviyeye indirir ve damar sertliği ile mücadele eder.

- Kan damarını onarım noktasında önemlidir.

- Kan basıncını düşürmeye destek sağlar.

- Koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliğiyle mücadele eder.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Atletik vücut yapısı oluşumunu sağlar.

- Böbrek fonksiyonlarını güçlendirir.

- Bunaklık ile mücadele gösterir.

- Erektik fonksiyonel bozuklukları, erkekte kısırlık ve iktidarsızlığa problemlerine çözüm üretir.

Bu ve benzeri pek çok farklı fayda ile beraber arjinin günümüzde supplement çeşitleri üzerinden kullanılan aminoasitler olarak ön plana çıkmaktadır. Tabii bu ürünler mutlaka dengeli şekilde ele alınmalı ve düzenli kullanılmalıdır.

Cinsel Sorunlar İçin Arjinin

Cinsel problemler karşısında önemli bir katkı sağlayan arjinin, doğrudan soruna nüfus eder. Bunun temel nedeni ise proteinin yapı taşı kapsamında bir aminoasit olmasıdır. Böylece özellikle ereksiyon sorunu çeken erkekler için cinsel gücü artırıcı bir etki sağlamaktadır. Erektil problemler ile beraber erkekte kısırlık ve iktidarsızlık sorunları için önemli yapı taşlarına sahiptir.

Cinsel problemlerden kurtulmak için arjinin düzenli olarak kullanılır. Tabii verilen koşul ve şartlar dahilinde belli bir dengede kullanılmaya özen gösterilmelidir. Cinsel gücü artırıcı etkisi nedeniyle birliktelikten yaklaşık yarım saat veya 1 saat kadar önceden kullanılabilmektedir.