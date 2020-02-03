Amino asit olan arjinin hakkında öğrenmek istediklerinizin tümü bu yazımızda yer alıyor. Arjinin nedir, faydaları, zararları ve bulunduğu gıdalar hakkında kapsamlı incelemeye başlıyoruz.

Arjinin Nedir?

Arjinin amino asittir. Bilindiği üzere amino asitler proteinin yapı taşıdır. Arjinin amino asit olduğundan; yumurta, balık, kümes hayvanları, sığır eti gibi yerlerden ihtiyacımızı karşılayabiliriz. İnsan vücudu arjinini kendi başına üretmediğinden, bunun dışarıdan alınması gerekir. Yarı esansiyel olan arjinin, vücudunun fiziki fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar.

Arjinin Ne İşe Yarar?

Arjinin çok sayıda fizyolojik yapının işlemesinde önemli bir yere sahiptir. Büyüme hormonlarının gelişimi, hormon salınımları, toksik atıkların dışarı atılması ve bunun yanında bağışıklık sisteminin korunması şeklinde fayda sağlar. Aynı zaman kötü kolesterolü yok etme, nitrik asit üretme gibi pek çok görevde bulunur. İnsan vücudundaki tuz miktarının dengelenmesine katkı verir.

Arjinin Faydaları?

Arjinin amino asidin çok sayıda faydası bulunuyor. Üzerinde sürekli yeni araştırmalar yapılan arjinin, vücut için hayati öneme sahip. Peki, arajinin faydaları neler?

- Damar sertleşmesinin önüne geçer. Kalp krizinin önlenmesine yardımcı olur.

- İltihapla mücadele edebilme görevi bulunur.

- Kan damarlarının temizlenmesinde ve onarılmasında önemlidir.

- Kan basıncının düşürülmesinde yardımcı olabilir.

- Koroner arter hastalığı ve konjestif kalp yetmezliğiyle mücadele edebilir.

- Bağışıklık fonksiyonunun güçlenmesine ekstra katkılar sağlar.

- Kişinin atletik performansının gelişimine katkılar sağlar.

- Kaslarda meydana gelen ağrıların iyileşmesinde yardımcı görev görür. Tıkalı damarların açılmasına fayda sağlayabilir.

- Zihinsel aktivitenin gelişimi konusunda önemlidir.

- Böbrek fonksiyonlarının gelişimine katkılar verir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, soğuk algınlığı, grip gibi mikrobiyal hastalıklarla mücadele edebilme kapasitesine sahiptir.

- Erkekte olan bazı sorunlarla mücadele edebilir. Özellikle ereksiyon problemleri, iktidarsızlık sorunlarının çözümünde fayda sağlar.

Arjinin faydaları sadece bunlarla sınırlı değildir. Pek çok faydası bulunur. Hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, her yeni gün farklı bulguları ortaya koyuyor. Kısacası insan vücudu için gerekli olan, ama vücut tarafından üretilemeyen amino asittir.

Arjinin Zararları?

Vücut için gerekli olan arjinin düzenli kullanımlarda bazı yan etkilere sebep olabilir. Tam zararları bilinmemekle birlikte, bazı yan etkilerinden söz edebiliriz. Arjinin bazı yan etkileri şöyledir.

- Arjinin yaygın olmamakla beraber bazı kişilerde karın ağrılarına neden olabilir.

- Tansiyon düşürücü etkileri olan ilaçların etken maddeleriyle etkileşime geçebilir.

- İshal problemleri arjinin yan etkilerinden birisidir.

- Şişkinlik, gaz sıkışması arjinin diğer zararları arasındadır.

- Mide yanması ve mide bulantısı arjinin amino asidin yan etkilerinden birisidir.

Arjinin Nelerde Bulunur?

Yukarıda arjinin faydalarından bahsettik. Kan damarlarını onarmaktan, kalp yetmezliklerine kadar çok sayıda faydası bulunu. Faydaları oldukça fazla olan arjinin amino asidin hangi gıdalarda olduğu merak ediliyor. İşte sizler için hazırladığımız o liste.

Hindi-Tavuk

Arjinin amino asidinin en çok bulunduğu iki gıda hindiyle tavuktur. Özellikle hindi göğsünde oldukça fazla bulunur. Hindi etinden sonra en çok tavuk etinde bulunur.

Soya Fasulyesi

Potasyum, magnezyum ve mineral bakımından zengin olan soya fasulyesinde, yüksek miktarda arjinin bulunur.

Kabak Çekirdeği

Çinko ve demir bakımından çok zengin olan kabak çekirdeği, arjinin bakımından zengindir. Bir fincan kabak çekirdeği günlük alınması gereken arjinin miktarının %50'sinden fazlasına denk gelir.

Fıstık

Vitamin ve protein bakımından zengin olan fıstık, yağlı olduğundan tam sağlıklı değildir. Belli zaman dilimlerinde tüketilmesi, arjinin alınması bakımında fayda sağlayabilir.

Arjinin amino asidini içeren ürünler bu şekilde. Arjinin hakkında her geçen gün yeni araştırmalar yapılmakta, fayda ve zararları bazen değişebilmektedir.