Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı

PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern Münih ve Groningen formaları altında oldukça iyi bir kariyer geçiren Arjen Robben, bir kez daha futbola veda etti. 2019'da emeklilik kararı alan Robben, 2020'nin yaz aylarında Groningen ile anlaşarak futbola geri dönmüştü.

37 yaşındaki yıldız, bu sezon sakatlık problemlerinin etkisiyle Groningen forması altında sadece 7 maçta süre alabildi ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

Robben; emeklilik kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol kariyerimi noktalama kararı aldım. Çok zor bir karardı. Verdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Hollanda Eredivisie, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve çok sayıda Bundesliga şampiyonlukları yaşayan Arjen Robben, 2013'te Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa zaferlerine de ulaşmıştı. 96 kez formasını giyip 37 gol attığı Hollanda Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası'nda ikincilik, 2014 Dünya Kupası'nda ise üçüncülük yaşamıştı.