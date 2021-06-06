Avrupa futbolunda bu yaz düzenlenecek EURO 2020'nin heyecanı yaşanıyor. Turnuvada 18 hakem düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın ülkemizi hakem olarak temsil edeceği turnuvada bir ilk yaşanacak. Arjantinli hakem Fernando Rapallini de düdük çalacak. Böylece turnuva tarihinde ilk Avrupa dışından bir hakem maç yönetmiş olacak.

Rapallini, UEFA ve Güney Amerika Konfederasyonlarının arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda değişim programı nedeniyle EURO 2020'de görev yapacak. Programa göre İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, Copa Amerika'da görev alacak.





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Turnuvanın ilk kadın hakemi

Ayrıca Fransız hakem Stephanie Frappart da Avrupa Şampiyonası tarihinde görev alan ilk kadın hakem olacak. Frappart, turnuvada 4. hakem olarak bulunacak.

İşte turnuvada düdük çalacak hakem listesi

Cüneyt Çakır (TÜRKİYE)

Felix Brych (Almanya)

Daniel Siebert (Almanya)

Antonio Mateu Lahoz (İspanya)

Carlos Del Cerro Grande (İspanya)

Bjorn Kuipers (Hollanda)

Danny Makkelie (Hollanda)

Anthoniy Taylor (İngiltere)

Michael Oliver (İngiltere)

Ovidiu Hategan (Romanya)

İstvan Kovacs (Romanya)

Clement Turpin (Fransa)

Daniele Orsato (İtalya)

Sergei Karasev (Rusya)

Andreas Ekberg (İsveç)

Orel Grinfeeld (İsrail)

Arthur Soares Dias (Portekiz)

Slavko Vincic (Slovenya)

Fernando Rapallini (Arjantin)