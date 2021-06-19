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Arjantin, Kupa Amerika’daki ilk galibiyetini Uruguay karşısında aldı

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu ikinci maçında Arjantin, Uruguay’ı 1-0 mağlup etti.

19 Haziran 2021, Cumartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Arjantin, Kupa Amerika’daki ilk galibiyetini Uruguay karşısında aldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika’da Arjantin, Uruguay’ı ağırladı.

Arjantin, Mane Garrincha Stadı’ndaki karşılaşmayı 13. dakikada Guido Rodriguez’in attığı golle 1-0 kazandı.

Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4’e yükseltti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, Ben Brereton’un golüyle Bolivya’yı 1-0 yendi.

Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü Venezuela-Ekvador ve Kolombiya-Peru maçlarıyla devam edilecek.

AA

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