Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika’da Arjantin, Uruguay’ı ağırladı.

Arjantin, Mane Garrincha Stadı’ndaki karşılaşmayı 13. dakikada Guido Rodriguez’in attığı golle 1-0 kazandı.

Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4’e yükseltti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, Ben Brereton’un golüyle Bolivya’yı 1-0 yendi.

Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü Venezuela-Ekvador ve Kolombiya-Peru maçlarıyla devam edilecek.

AA