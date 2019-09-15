Arjantin - İspanya maçına canlı bahis şansı!

2019 FIBA Dünya Basketbol Kupası’nda sona gelinirken, Luis Scola ve Facundo Campazzo’lu Arjantin ile Marc Gasol ve Ricky Rubio’lu İspanya arasında oynanacak olan finalin heyecanını, Misli.com’da Canlı Bahis ile daha fazla hissedeceksiniz. İki ekip de bu maça kadar oynadığı 7 maçı da kazanırken, bu maçla birlikte 5. kez karşılaşacaklar. Daha önceki 4 randevunun 3’ünü Boğalar kazanırken, Tangocular sadece 1 galibiyet alabildi. Turnuva genelinde Arjantin hücum gücüyle öne çıkarken, İspanyollar ise savunma gücüyle dikkati çekiyor. Arjantin son olarak 2002’de final oynarken, İspanya ise 2006’da Japonya’da kazandığı şampiyonluğun ardından yine kupayı kaldırmak istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçın 5’inde 70’in altında sayı yedi.

Arjantin, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçın 5’inde 70’in altında sayı yedi.

İki ekip arasında oynanan 4 maçtan 3’ünü İspanya kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği İspanya’nın finali kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %35’i Boğaları finalde şanslı görüyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise Arjantin’in finalde kupayı kaldıracağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u Tangocuları finalde şanslı görüyor.

Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si de ilk yarıda Arjantin’in önde olacağı, maç sonucunda ise İspanya’nın önde olacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Arjantin başarıya aç, motive ve istekli. İspanya kadro kalitesi olarak ağır basıyor ama çok iyi basketbol oynamadılar. Arjantin'in kazanabileceğini düşünüyorum. 3.5 handikap avantajı ve 1.75'lik orandan 1 tercihini öneriyorum.