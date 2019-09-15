Arjantin - İspanya (CANLI)

Basketbolun en büyüğü bugün belli olacak. Çin’in ev sahipliği yaptığı Dünya kupası’nda final heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk için Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki takım da organizasyon öncesi favoriler arasında gösterilmiyordu. En son 2006’da Dünya şampiyonu olan İspanya kadrosundaki eksiklere rağmen 13 yıl sonra tarihinde ikinci kez final oynama başarısı gösterecek. Skor yönünden özellikle, NBA’de bu sezon şampiyonluk yaşamış Marc Gasol’un eline bakan ve rubio ile Llull’un etkili olduğu takımın karşısında ise, inanılmaz bir hikaye yazan Arjantin olacak.

MAÇ BAŞLADI! (CANLI SKOR)

Birinci Periyot: 13-24

İlk devre sonucu: 31-43

FİNAL MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN GÖRSELE TIKLA

Arjantin’in 69 yıllık özlemi

İspanya’nın finaline oranla, 39 yaşındaki Scola’yı kadrosunda bulunduran Arjantin’in Dünya kupası’nda kürsü için esamesi bile okunmuyordu. Ancak Tangocular herkesin yüzünü kara çıkardı. Özellikle de gençlere taş çıkaracak performansıyla Scola takımın adeta sırtladı, Campazzo’yla birlikte Arjantin’i 17 yıl sonra finale taşıdı.

Finale gelene kadar İspanya’ya oranla daha güçlü rakipleri eleyen Arjantin, çeyrek finalde şampiyonluk favorisi Sırbistan’ı ardından da ABD’yi yenen Fransa’yı geçen Arjantin ‘İnanmış takım’ özelliğiyle üstün görünüyor. Scola ve arkadaşları şimdi de 1950’de oynanan ilk Dünya kupası’nı kazanan Arjantin’i 69 yıl sonra ikinci kez şampiyonluk kürsüsüne çıkarmak istiyor. Öte yandan TSİ 11.00’deki üçüncülük maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

Türkiye, olimpiyat elemelerine katılacak

Organizasyonda E Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, 3 maçta 1 galibiyet elde etmiş ve ikinci tura çıkamamıştı.

Klasman maçlarının ilkinde Karadağ'ı 79-74 yenen, ikincisinde Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olan milliler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın elemelerine katılma hakkı kazanmıştı.

Rekor Yugoslavya ve ABD'de

Çin'de 18'incisi yapılan, eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı bugüne kadar en fazla Yugoslavya ve ABD kazandı.

İki ülke, Dünya Şampiyonası finallerinde tam 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavlar, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Brezilya'da 1954 yılında düzenlenen şampiyonada ilk kez zafere ulaşan ABD, 1986 İspanya'da, 1994 Kanada'da, 2010 Türkiye'de ve 2014 İspanya'da kupayı müzesine götürdü. ABD, tarihinde 3 kez gümüş, 4 kez bronz madalya kazandı.

Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda SSCB 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer kez kupaya uzandı.

İlk şampiyon Arjantin

İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım ilk kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

İspanya'da yapılan 17. Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 30 Ağustos-14 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Sırbistan'ı 129-92 mağlup eden ABD, kupayı 5. kez kazanmayı başardı.

3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı

Dünya Kupası tarihinde üç ülke üst üste şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya 1998 ve 2002, ABD ise 2010 ve 2014 yıllarında şampiyonluk yaşadı.