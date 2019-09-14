Çin’in ev sahipliği yaptığı FIBA Dünya Kupası’nda finalin adı belli oldu. İspanya ile büyük bir sürprize imza atan Arjantin yarın şampiyonluk için karşılaşacak.

İlk yarı finalde Marc Gasol’un 33 sayı attığı maçta İspanya, Avustralya’yı 95-88 yendi.

Diğer yarı finalde ise Arjantin yine bir mucize gerçekleştirdi. Şampiyonanın başında kimsenin şans tanımadığı Arjantin çeyrek finalde favorilerden Sırbistan’ı evine yollarken dünkü yarı finalde de Fransa’yı 14 sayı farkla 80-66 yendi. Tabi ki, bu zaferin baş mimarı da 39 yaşındaki Luis Scola oldu. Basketbolculuğu ve kariyeri bir yana, yaşına rağmen gençleri gerisinde bırakacak performansı ayakta alkışlandı.

32 verimlilik puanıyla oynayan Scola 34 dakikada 28 sayı ve 13 ribauntla oynayıp, double-double yaptı.

Kupada final mücadelesi yarın TSİ 15.00’te oynanacak.