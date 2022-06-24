Portekiz'de 10-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 10'uncu Dünya Yaş Grupları Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 12-14 yaş grubu çiftler kategorisinde 24 ülke sporcuları arasından şampiyon olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü sporcuları Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör, üniversiteyi ziyaret etti.

Şampiyon sporcular Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Baş Antrenör Öğr. Gör. Gürkan Er ve Antrenör Harun Çelik Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret ederek destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Rektör Ahmet Ataç, genç yaşta gelen büyük başarıyı tebrik ederek, sporculara ve antrenörlerine başarılarının devamını diledi.