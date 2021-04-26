Arif Ümit Uztürk: Tokyo’ya emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, "2021 yılı hedefimiz doğrultusunda, kota müsabakalarında başarılar elde etme yolunda Tokyo’ya emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 Ağustos ayına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren Uztürk, sporcuların kalan süreyi en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını söyledi.

"Tokyo Paralimpik Oyunları’na en fazla sporcumuzla katılma ve oradan ülkemize madalyalarla hedefiyle hazırlıklarımız devam ediyor." diyen Uztürk, "2021 yılı hedefimiz doğrultusunda, kota müsabakalarında başarılar elde etme yolunda Tokyo’ya emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası aldığımız, güzel dereceleri Tokyo Paralimpik Oyunları’nda taçlandırmak istiyoruz. Şu ana kadar 6 branşta 36 sporcumuz olimpiyat barajını geçerek kota aldı. 50 kota hedefine emin adımlarla yürümeyi hedefliyoruz. Barajı geçme potansiyeli olan sporcularımızın ise şansları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uztürk, sporcularının uluslararası önemli organizasyonlarda dereceler elde ettiklerine dikkati çekip, bedensel engelliler spor branşlarında ciddi ivme kazanıldığını, bu ivmenin ileriki yıllarda hızlanarak daha da ileri taşınacağını kaydetti.

Uztürk, kalan sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesine odaklanıldığını vurgulayarak şunları aktardı:

"Mevcut branşlarımızdaki kalan kotalarımızın da sağlıklı bir şekilde, organizasyonların düzenlenmesi halinde artmasını istiyoruz. Turnuvaların yapılamaması durumunda ise Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin veya ilgili branşın komitesinin belirleyeceği dünya sıralaması kriterlerine göre sporcularımızın kota durumunu bekleyeceğiz. Teknik heyetimiz ve sporcularımız tedbiri elden bırakmadan kamplarda çalışmalara devam ediyor.Milli sporcularımızın çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor. Fiziksel ve mental açıdan sporcularımızın performansını sürekli olarak yükseltme hedefiyle hareket ediyoruz."

Sporcularına çok güvendiğini, Tokyo’dan 10 madalya ile döneceklerine inandığını dile getiren Uztürk, şöyle devam etti:

"İnşallah oraya hazır olarak gideceğiz ve İstiklal Marşı’mızı dinleterek, milletimizi sevindireceğiz. 2016 Rio’da kazandığımız 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 olan madalya sayımızı Tokyo’da en az 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sporcularımızın uluslararası alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlamayı, İstiklal Marşı’mızı okutmayı, rol model sporcular oluşturmayı hedefliyoruz. 2021 yılında da tarih yazmak için çalışıyoruz. Salgın döneminin yaşandığı bu zor günleri en kısa sürede geride bırakma ümidiyle, elde edeceğimiz yeni başarılarla moral bulmaya odaklanacağız. Sporcularımız salgından bugüne yaptıkları çalışmalarla, oyunlara hazır olma motivasyonunu gösterdi."

Gelecek yıllara ilişkin hedefleri hakkında bilgi veren Uztürk,"Tokyo’yu sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra önümüzde 2024 ve 2028 Paralimpik Oyunları hedeflerimiz olacak. Özellikle yüzme ve atletizm branşlarımızda altyapıya önem vererek, genç sporcular yetiştirmek ve önlerini açmak istiyoruz. Modern spor anlayışına göre hareket etmemiz oldukça önemli ve önümüzdeki yıllarda da bunlar için çalışacağımız bir dönem bizleri bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın havuz sporcularımıza sağlamış olduğu paralimpik maaş desteği de bu anlamda çok önemli. Bu vesileyle Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.