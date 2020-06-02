Arif Ümit Uztürk: Sağlık her şeyden önce gelir

Arif Ümit Uztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bünyelerinde faaliyet gösteren tüm liglerin tescil edilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüsle mücadelede titizlikle davrandıklarını belirten Uztürk, "Devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde üzerimize düşen sorumluluğu ilk andan itibaren sürdürdük. 16 Mart tarihinden itibaren bünyemizde bulunan deplasmanlı ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerimizi 1 Haziran’a kadar askıya almıştık ancak küresel ölçekteki koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle ligleri mevcut halleriyle tescil etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon ilan edilmedi, küme düşme uygulanmadı"

Salgın nedeniyle yaşanılan zorlu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için liglerin tescil edildiğini aktaran Uztürk, "Şampiyon ilan edilmedi, küme düşme uygulanmadı. Süper Liglerimiz için tekerlekli sandalye basketbolda 16, ampute futbolda 13, oturarak voleybolda 16 takımla gelecek sezona başlamayı düşünüyoruz. Bu salgın durumuna ilişkin tüm senaryolar başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzün görüşleri olmak üzere, TBESF Sağlık Kurulumuzun tavsiyeleri, değerli kulüplerimizin görüşleri alınarak değerlendirildi." şeklinde konuştu.

Yaşanan bu zor durumların sabır gösterilerek aşılabileceğini vurgulayan Uztürk, "Sağlık her şeyden önce gelir. Önümüzdeki sezon için camiamızın mutlu olacağı bir ruh ve çalışmayla hareket edeceğiz. Camiamızın geleceğini gözeterek, ’önceliğimiz sağlığımız’ düşüncesiyle hareket ettiğimiz bu süreçte kararımız, bazı kulüplerimizi sevindirirken bazılarını üzmüş olabilir ancak sabır göstererek, yaşanan durumun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara da başladıklarını belirten Uztürk, şunları kaydetti:

"Liglerimizin tümünde sağlıklı bir süreç yürütmemiz gerektiğinden şimdiden çalışmalar yapmaya başladık. Liglerin tarihi, statüsü, detaylarını çalışmalarımız sonrasında paylaşacağız. Bedensel engelliler spor ailemiz adına aldığımız kararların hayırlı olacağına inanıyor ve önümüzdeki sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum."



